はじめしゃちょー、娘を顔出し！抱っこ写真にファン衝撃「天使ですね」「どんどんお父さんに」
YouTuberのはじめしゃちょーが、自身のYouTubeを更新。第1子となる女児が誕生したことを報告した。あわせて自身のXを更新し、顔を隠さず娘を抱っこする写真を投稿した。
【写真】めっちゃ可愛い！小さい…娘を抱っこするはじめしゃちょー
動画の冒頭で「2025年はみなさま、動画を見てくださって本当にありがとうございました。2026年も、はじめしゃちょーをよろしくお願いいたします」とあいさつ。「私事ではありますが、2026年の最初ということで、ご報告がございます…えっと、赤ちゃんが産まれました！産まれたばっかりでこんなに小さいんですよ」と赤ちゃんを抱っこして笑顔で報告した。
また、Xでは娘を抱っこする写真も複数枚アップ。これにファンは「小中学生の時から見てたYouTuberがどんどんお父さんになっていってる。時の流れって怖いな」「とうとうパパかぁ おめでとう」「おめでとうございます めっちゃかわいい」「可愛すぎる…天使ですね」などと反応している。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、日本を代表するYouTuberとして知られている。2025年8月に結婚を発表した。
