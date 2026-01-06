シエンタがSUV顔に変身！ モデルLM「ラフィネ」登場

2026年を迎えましたが2025年も全国で多くの自動車イベントが開催され、個性豊かなカスタムカーが数多く登場しました。

なかでも2月の大阪オートメッセで注目を集めたのが、モデルLMが出展した「シエンタ ラフィネ」です。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ「シエンタ“SUV”!?」を画像で見る（55枚）

モデルLMは、静岡県浜松市に本拠を置く自動車用品メーカー・サンショウが展開するブランドで、トヨタモビリティパーツのカスタムアイテムを幅広く扱っています。「ヤリス」や「ヤリスクロス」、「ライズ」などの人気車種向けパーツを手がけており、そのラインナップの豊富さでも知られています。

そんなモデルLMが大阪オートメッセ2025で披露したのが、カスタムコンセプトカーのシエンタ ラフィネでした。「FUNACTIVE」をテーマに掲げ、日常とアクティブさを両立させた一台として注目を集めました。

ベースとなるのは、2022年に登場した現行3代目「シエンタ」。2003年の初代から続くコンパクトミニバンの系譜で、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベース2750mmという扱いやすいサイズが特徴です。

パワートレインは120馬力を発揮する1.5リッター直列3気筒エンジンのガソリンモデルに加え、同エンジンに80馬力のフロントモーターを組み合わせたハイブリッドモデルも設定。駆動方式は2WDが基本ですが、ハイブリッドにはE-Four（電気式4WD）も用意されています。

シエンタ ラフィネでは、この現行シエンタをSUVテイストへと大胆にアレンジしています。

フロントグリルやガーニッシュ、ドアミラーには目の粗いチッピング塗装を施し、車高も約20mmアップ。見た目のタフさが増し、アウトドアシーンにも似合う雰囲気に仕上がっています。

さらに、ルーフにはワンオフ製作のルーフキャリアを装備し、実用性とアクティブさを両立させています。

一方で、ボディカラーにはトヨタ「プリウス」で採用されている明るい黄色「マスタード」を採用。SUVらしい無骨さにポップな色味を組み合わせることで、軽快さと親しみやすさを演出しています。

※ ※ ※

シエンタの持つ日常性に、遊び心とアウトドア感を加えたシエンタ ラフィネは、モデルLMならではの視点が光る一台でした。今後も、センスあるモデルLMのカスタム提案から目が離せません。