¡¡±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼Âç¼ê¤ÎECC¤Ï5Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ëECC¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ªÂçÃ«¤µ¤ó¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿±Ñ²ñÏÃ¹Ö»ÕÌò¤ÎÂçÃ«¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CM¤Ç¤Ï¡¢Êì¿ÆÌò¤¬Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂçÃ«¤ËÁêÃÌ¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢ÏÃ¤»¤ë¥Á¥«¥é¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡£¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±Ñ¸ì¥×¥é¥¹¦Á¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖECC¡¡SHOW¡¡YOUR¡¡DREAMS¡¡2026¡×¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®Ãæ¹â¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ50¿Í¤Ë³¤³°Î±³Ø¡õ¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²áµî2Ç¯´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ä¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·CM¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äYouTube¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¡£¾ÜºÙ¤ÏECCÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£