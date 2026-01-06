¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡×16Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇòÉüµ¢¡¢78ºÐÉÛ»ÜÌÀ¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â½Â¤ß¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¡×
Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë
¡¡NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¡¦ÉÛ»ÜÌÀ(78)¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸ø¼°X¤Ë¡Ö¶à²ì¿·Ç¯¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤ËÇò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë²Î¤¦ÉÛ»Ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤Î²ÎÀ¼¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö78ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤²Î¾§ÎÏ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¤³¤ÎÀ¼ÎÌ¡ªÎ®ÀÐ¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ª¼ã¤¯Æü¡¹Ìö¿Ê¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤éÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â½Â¤ß¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÀ§Èó¾¼ÏÂ¤Î²ÎÉ±¤¿¤Á¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¤òÄ°¤«¤»¤ÆÌã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡ÉÛ»Ü¤Ï1965Ç¯¤Ë¡Ö·¯¤ËÎÞ¤È¤Û¤Û¤¨¤ß¤ò¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂ´¶È¤òÀë¸À¡£13Ç¯¤Ë¤Ï16ºÐ²¼¤Î²Î¼ê¡¦¿¹ÀîÍ³²ÃÎ¤¤È·ëº§¤·¤¿¡£·ÝÇ½³èÆ°60¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1979Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö·¯¤Ïé¬é¯¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£