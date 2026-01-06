¥¦¥¨¥¹¥È°æ¸ý¡¡Áú¹ß¤êÁÆÉÊ¤Î¿³ºº´ð½à¤ÏM¡Ý1¡©¡Ö¤½¤³¤ò´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤À¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W¡¡2025¡×¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÆÉÊ¡£
¡¡°æ¸ý¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢´ð½à¤¬¡×¤È¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖM¡Ý1´ð½à¡×¤Ç¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¡ÖM¡Ý1¤Ç¥¦¥±¤ë¿Í¤Ï¹â¤¤¡¢¤½¤³¤ò´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤À¤È¡Ä¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£