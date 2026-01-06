¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥É¥ë±ß¡¡10ÆüÀþ¶áËµ
157.94¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
157.54¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
156.48¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
156.38¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.29¡¡¸½ÃÍ
156.20¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.07¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
154.87¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
154.81¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
152.34¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.24¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
148.90¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
¥É¥ë±ß¤Ï£±£°ÆüÀþ¤È£²£±ÆüÀþ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤Î¿å½à¡£
157.54¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
156.48¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
156.38¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.29¡¡¸½ÃÍ
156.20¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.07¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
154.87¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
154.81¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
152.34¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.24¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
148.90¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
¥É¥ë±ß¤Ï£±£°ÆüÀþ¤È£²£±ÆüÀþ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤Î¿å½à¡£