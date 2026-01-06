¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÉûÂçÅýÎÎ¤¬»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤ËÀµ¼°½¢Ç¤¡¡¥Þ¥É¥¥¥íÉ×ºÊ¹´Â«¡Ö2¿Í¤Î±ÑÍº¤ÎÙÇÃ×¤Ë¿´ÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡4Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀªÉ½ÌÀ
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤ËÀµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñ²ñ¤Ç5Æü½¢Ç¤¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤¬Àµ¼°¤Ë»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤ÏÀëÀÀ¤Ç¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÈºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¿Í¤Î±ÑÍº¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñ¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿3Æü¤Ë¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤·³»öÅª¿¯Î¬¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£