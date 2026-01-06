¾¼ÏÂÌîµå¥Þ¥ó¥¬¤Î¶â»úÅã¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤¬Ï¢ºÜÅö»þ¤Î¥Úー¥¸³ä¤ÇÉü´©¡£1´¬¤È2´¬¤òÆ±»þÈ¯Çä
¡Ú¥É¥«¥Ù¥ó 1´¬¡¦2´¬¡Û 1·î5Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß
¡¡»°±É¤Ï¡¢1·î5Æü¤Ë¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤ÎÂè1´¬¤ÈÂè2´¬¤òÆ±»þÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,650±ß¡£
¡¡¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤ÏÌîµå¥Þ¥ó¥¬¤Îµð¾¢¡¦¿åÅç¿·»Ê»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿ËÜ³ÊÌîµå¥Þ¥ó¥¬¤Î¶â»úÅã¡£1972Ç¯¤«¤é1981Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î´©¹Ô¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¸¶¹Æ¤òÃúÇ«¤ËºÆ¥¹¥¥ã¥ó¡£·ÇºÜÅö»þ¤Î¥Úー¥¸³ä¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥³¥Þ³ä¤ê¤ä¥Úー¥¸¤á¤¯¤ê¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î°Ê¹ß¤âËè·î2ºý¤òÆ±»þ´©¹Ô¤·¡¢1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÁ´24´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¿åÅç¿·»Ê»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÌîµå¥Þ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÀ¤Âå¤â²û¤«¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£