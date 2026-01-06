¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¾Ã¤»¤ë¡ª´¶Ç®»æÀìÍÑ»ú¾Ã¤·¥Ú¥ó¡Ö¥é¤Ù¥±¥·¡×¤¬1·î13ÆüÈ¯Çä
¡Ú¥é¥Ù¥±¥·¡Û 1·î13ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§495±ß
¡¡¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿¤Ï¡¢´¶Ç®»æÀìÍÑ»ú¾Ã¤·¥Ú¥ó¡Ö¥é¤Ù¥±¥·¡×¤ò1·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï495±ß¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ù¥±¥·¡×¤Ï´¶Ç®»æ¤Î°¸Ì¾¥é¥Ù¥ë¤ä¡¢¥ì¥·ー¥È¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÇÑ´þ»þ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÇº¤ß¤¬¤Á¤ÊÂðÇÛ¥é¥Ù¥ë¤ä¥ì¥·ー¥È¡¢ATM¤ÎÍøÍÑÌÀºÙ¤Ê¤É¤ÎÊ¸»ú¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤ÇÌµ¿§²½¤·¡¢¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÅÉ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÑ´þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÇË¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£