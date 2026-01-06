東方神起のYUNHO（ユンホ）とTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）によるダンスコラボ動画が公開され、話題を集めている。

【動画】キレキレすぎ！TXTヨンジュン＆東方神起ユンホが踊る①「Talk to You」②「Stretch」

■TXTヨンジュン＆東方神起ユンホがダイナミックな振付を披露！

学生時代からユンホに憧れていることを公言していたヨンジュン。一方ユンホは、11月に音楽番組でヨンジュンと共演した際の印象をラジオ番組で語り、「体力もスタミナもすごくて、ステージでの遊び方が本当に上手い」と、彼のパフォーマンスを絶賛していた。

TOMORROW X TOGETHERのSNSではヨンジュンのソロ曲「Talk to You」をダンス。ユンホは赤のレザージャケット、ヨンジュンはファーがポイントに使われたホワイトジャケットを纏い、ふたりは固く握手をしてから踊り出す。

「Talk to You」はジャンプやターン、フロアを使った動作などダイナミックな動きが特徴の振付だが、ユンホはしっかりと自分のものにし、堂々としたダンスを披露。リスペクトする相手とのコラボを喜ぶように、ヨンジュンは笑顔を綻ばせた。

SNSでは「気持ちいいぐらいキレキレのダンス」「しなやかな長い手足の動き美しい」「2人とも足長っ」「激アツすぎる」「めちゃくちゃカッコいい」「ヨンジュンのリスペクト伝わってくる」「大天才なコラボ」「20年経ってもこれだけ踊れるユノすごすぎ」「踊りまくるユノ見れて幸せ」「ユノ来月40歳とは思えない」と大きな反響を呼んでいる。

■東方神起ユンホ、ソロ曲「Stretch」をTXTヨンジュンと踊る

また東方神起のSNSでは、ユンホのソロ曲「Stretch」をふたりで一緒にダンス。音にしっかりとはめたようなキレのいい踊りを、息ぴったりに披露している。