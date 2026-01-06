14時の日経平均は591円高の5万2424円、ＳＢＧが88.24円押し上げ 14時の日経平均は591円高の5万2424円、ＳＢＧが88.24円押し上げ

6日14時現在の日経平均株価は前日比591.91円（1.14％）高の5万2424.71円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1338、値下がりは228、変わらずは33と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を88.24円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が82.90円、ファストリ <9983>が77.81円、信越化 <4063>が36.43円、東エレク <8035>が36.10円と続く。



マイナス寄与度は20.26円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、イビデン <4062>が12.9円、大塚ＨＤ <4578>が9.33円、第一三共 <4568>が8.92円、住友電 <5802>が7.69円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は医薬品、電気・ガスの2業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、証券・商品、不動産、銀行、鉱業、保険と続いている。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

