1月1日（木・祝）日本テレビ系にて放送した「しゃべくり007 上田と女が吠える夜も緊急参戦！元日4時間SP」内では、「我が地元こそ日本一！」と集結した超豪華ゲストが地元の温泉、ローカル飯、ラーメンなど各分野のイチオシをプレゼン！誰の田舎に行きたくなったかを、しゃべくりメンバーと東京出身・都会代表として本田翼が一緒に投票し、しゃべくり的“日本全国田舎大賞”をお届けした。

スタジオには、王林、倉科カナ、小森隼（GENERATIONS from EXILE TRIBE）、財前直見、芝大輔（モグライダー）、武田真治、剣翔桃太郎、とにかく明るい安村、富田望生、中田翔、茺田崇裕（WEST.）、平子祐希（アルコ&ピース）、三山ひろし、ゆりやんレトリィバァ（※五十音順）が地元自慢プレゼンターとして集結！

■足を運びたくなる注目のローカル飯が次々登場！

“ローカル飯部門”では、地元民だからこそ知る、知られざるグルメが多数登場！

大分県杵築市出身の財前が紹介したのは、大分県を中心に展開されているチェーン店「鳴門うどん」。シングル（1玉）、ダブル（2玉）、トリプル（3玉）と量が違っても“全部同じ値段”という太っ腹価格が魅力のお店。

兵庫県神崎郡出身のWEST. 茺田は、“寒い時期の今が旬”だという「タズミのたまご」を使った「卵らんハウス」のシンプルな「たまごかけご飯」や、新鮮なたまごを4個も使用した「究極の親子丼」をプレゼンした。

愛媛県北宇和郡出身のモグライダー 芝は、人口約270人の目黒地区にある隠れたイタリアンの名店、野生のピッツェリア「SELVAGGIO」の、地元野菜や果物などをふんだんに使った「絶品生ピッツァ」を紹介。

高知県南国市出身の三山は、「居酒屋べんべん」で提供されている、坂本龍馬も愛したとされる「シャモ鍋」を紹介しスタジオをうならせる。

北海道旭川市出身の安村は、60年以上続く名店「立ち喰いそば屋 天勇」の「げそ丼」をプレゼン。北海道札幌市出身の武田は、朝採れたての生うにを贅沢に使った「地元民でも運が良くないと食べられない」という、積丹郡にある「田村岩太郎商店」の「生うに丼」を自信たっぷりに紹介。

福島県いわき市出身のアルコ&ピース 平子は、地元に愛される「チーナン食堂」を紹介。チャーシューメンやカツカレーが人気で、通常は「テレビ取材NG」という名店が、今回特別に登場。同郷の富田は、震災復興のため始まったという、イタリアンや郷土料理などが連なる「夜明け市場」から“いわきのソウルフード”だという「メヒカリのフリット」を紹介。

三重県多気郡出身のGENERATIONS 小森が紹介したのは、家族向けのサービスが充実した三重県を中心にチェーン展開している中華料理店「あじへい」。地元民に愛され、子ども向けのサービスとして、小学校卒業時には、なんとラーメン2玉を使ったラーメンが無料のサービスも！

広島県広島市出身の中田は、市内中心部にある「焼肉 明月」を紹介。「小学校2年生くらいから今も通っている」という思い出とともに、広島ならではの部位「コウネ」「ガリ」をイチオシする。

東京都葛飾区出身の剣翔は、「中華ファミリーレストラン 孫悟空」から「ここでしか楽しめない味」だという「黒酢豚」をプッシュ。

■青森のグルメ市場「虹のマート」から現地ロケも

徳井義実はスタジオを飛び出し、王林の案内で青森県弘前市にある「虹のマート」へ。地元グルメ「いかめんち」をはじめ、新鮮な魚介の「たつ（白子）」や「すじこ」、「名産のりんご」などを現地でたっぷり堪能した。

出演者から出そろった地元グルメを前に、「しゃべくり」メンバーと本田が、「誰の田舎に行きたくなったか」を投票。

「あの卵の色がもう…！」「たまごかけご飯が最高！」と、最多得票を集めたのは、茺田がプレゼンした「タズミのたまご」。見事“ローカル飯部門”の“しゃべくり田舎大賞”に！茺田は、「タズミさんやったよー！」と歓喜の声を上げ、スタジオは大きな拍手に包まれた。