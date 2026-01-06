6日（火）、東京体育館で第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の1回戦が行われ、Bコート第3試合では男子の雄物川（秋田）と松阪工（三重）のカードが行われた。

雄物川の選手を主体とする男子秋田県代表は、去年行われた第79回国民スポーツ大会で全国第3位を収め、今大会の注目校でもある。第1セット、その雄物川は序盤から4-0と連続ポイントを取り、松阪工はタイムアウトをとる。雄物川のエース佐々木悠成を筆頭にスパイカーの打点を活かすような、伝統のオープンバレーで相手ブロックの上や隙間を突き刺すようなスパイクを打ち、着実に点を重ねていく。セット終盤でのサービスエースや粘りの繋ぎもあり、序盤から流れを掴んだ雄物川がそのまま25-13でセットを先取する。

続く第2セット、松阪工2年生194cmの長身エース古田蒼空のスパイクが光るが、それを上回る雄物川のディフェンスが松阪工を阻み、13-9と雄物川がリードする。セット終盤、松阪工の連続ポイントで21-16と攻め寄るが、雄物川が逃げ切り25-19でセットを連取し初戦突破を決める。

磐石の勝利を収めた雄物川。7日（水）に行われる2回戦では安来（島根）vs 高崎（群馬）の勝者と対戦する。

■試合結果

雄物川(秋田) 2-0 松坂工(三重)

第1セット 25-13

第2セット 25-19