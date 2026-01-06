¡Ú Ì¡²è²È¡¦ÅÄÊÕÍÎ°ìÏº ¡Û ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼Ì¿¿¤òÀ¸À®£Á£É¤Ç¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë²Ã¹©¤·ÊªµÄ¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¸«¸í¤Ã¤¿ÐþËý¤µ¡¢¤Ê¤ÉÈ¿¾Ê¡×¡Ö´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¼è°úÄä»ß¡×
Ì¡²è²È¤ÎÅÄÊÕÍÎ°ìÏº»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
À¸À®£Á£É¤Ç²Ã¹©¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÊÕÍÎ°ìÏº»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢À¸À®£Á£É¤Ç¡Ö¼ó¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤»¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ²Ã¹©¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¸½ºß¡¢²èÁü¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÊÕÍÎ°ìÏº»á¤Ï¡ÖÀèÆü¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤¿Åê¹Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ ³§ÍÍ¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´ØÏ¢¥Ý¥¹¥È¤òºï½ü¤·¡¢¸½ºß´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¼è°úÄä»ß¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÊÕÍÎ°ìÏº»á¤Î£Ø¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤Ì¡²è²È¡£¡×¡ÖÂè55²ó¼êÄÍ¾Þ¼õ¾Þ/»Íµ¨¾Þ2016¼õ¾Þ¡×¤È¡¢µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
