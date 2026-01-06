µð¿Í¡¦µÈÀî¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤Î²¬ËÜ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë
¡¡µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇÆ±¤¸ÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿£²¿Í¡£²¬ËÜ¤«¤é¡ÖµåÃÄ·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤ËÎ¾¸Ô´ØÀá¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿µÈÀî¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÌÛ¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÎý½¬¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡ÊºòÇ¯¡Ë£±£²·î¤È°ì½ï¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç½ù¡¹¤Ë½ù¡¹¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö³«Ëë¤ËÁá¤¯´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£