°¦ÃÎ¸©Ë­Àî»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢32ºÐ¤Î½÷À­¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½÷À­¤ÎÀ¼¤Ç110ÈÖÄÌÊó ¥¢¥Ñー¥È¤Ç32ºÐ½÷À­¤¬»É¤µ¤ì»àË´ ¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤â»àË´ °¦ÃÎŽ¥Ë­Àî»Ô

¤­¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­Àî»Ô¸æÌýÄ®¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È½÷À­¤ÎÀ¼¤Ç110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÅ²¬¸©¸ÐÀ¾»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÇÏÔÇµ×ÎÜÈþ¤µ¤ó32ºÐ¤¬¼ó¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏÔÇ¤µ¤ó¤Ï¼ó¤äÊ¢¤Ë»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤â»àË´

¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤à¡¢ÇÏÔÇ¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤â¤¤¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Àè·î20Æü¤Ë¤ÏÃË½÷¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬·Ù»¡¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¤¤¤­¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£