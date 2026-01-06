「今日好き」新シリーズ、4人の継続メンバー決定 幾田りらが新主題歌に
【モデルプレス＝2026/01/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の新シリーズ「今日、好きになりました。テグ編」（1月12日にスタート）の新メンバーが一部解禁。新たな主題歌は幾田りらによる書き下ろし楽曲「パズル」に決定した。
【写真】「今日好き」4人の継続メンバー明らかに
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の「夏休み編2025」では、これまでに放送した全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。
最新作「今日、好きになりました。テグ編」では、ひなた（高校2年生／静岡県）、もか（高校1年生／広島県）、るい（高校3年生／長野県）、りくと（高校1年生／埼玉県）ら継続メンバーに加え、りな（高校2年生／大阪府）、みせら（高校1年生／埼玉県）、けんせい（高校3年生／福島県）、りお（高校2年生／東京都）、ゆうた（高校2年生／栃木県）ら5人が初参加。韓国第3の都市であるテグを恋の舞台に、現役高校生たちが運命に翻弄されながらも、恋する自分の気持ちに向き合う。
番組主題歌に決定した「パズル」は、幾田りらによる「今日好き」のために書き下ろされた最新楽曲。「色も形もね でこぼこな 二人でいつか 手と手を繋げたらいいな」「分かってる あと少しで完成する 気持ちの欠片を ずっと拾い集めてる」「散らばったピースの中から 君へと繋がる欠片を探すの」の歌詞にあるように、“君”への募る想いをパズルのピースになぞらえ、戸惑いながらも恋を確信し、一歩踏み出そうとする心の機微を描いており、爽やかで疾走感のあるアップテンポな曲調が「今日好き」の世界観に華を添える。「パズル」の楽曲提供に際し、「恋風」に続き「今日好き」の主題歌を担当する幾田は「誰かへ特別な想いを募らせていく中で、その先に出来上がる気持ちにわかっていながら、少しずつ自分の手で完成へと近づけていく― そんなパズルのピースをひとつずつはめていくような恋もあるんじゃないかなと思い、この曲を紡ぎました」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
― 楽曲「パズル」に込めた思い
誰かへ特別な想いを募らせていく中で、その先に出来上がる気持ちにわかっていながら、少しずつ自分の手で完成へと近づけていく―そんなパズルのピースをひとつずつはめていくような恋もあるんじゃないかなと思い、この曲を紡ぎました。完成へ向かうまでの迷いや、高鳴っていく気持ちを、皆さんの中で育っていく恋心と重ねながら楽しんでいただけたら嬉しいです。
― 「今日好き」で「パズル」を聞くのを楽しみにしている視聴者へ
皆さんの中に残る旅の思い出や、新シーズンで生まれる新たな恋路に、そっと寄り添う一曲になれたら嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」4人の継続メンバー明らかに
◆「今日好き」テグ編、メンバー解禁 ひなた・もか・るい・りくとが継続
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の「夏休み編2025」では、これまでに放送した全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。
◆幾田りら「今日好き」新主題歌に決定
番組主題歌に決定した「パズル」は、幾田りらによる「今日好き」のために書き下ろされた最新楽曲。「色も形もね でこぼこな 二人でいつか 手と手を繋げたらいいな」「分かってる あと少しで完成する 気持ちの欠片を ずっと拾い集めてる」「散らばったピースの中から 君へと繋がる欠片を探すの」の歌詞にあるように、“君”への募る想いをパズルのピースになぞらえ、戸惑いながらも恋を確信し、一歩踏み出そうとする心の機微を描いており、爽やかで疾走感のあるアップテンポな曲調が「今日好き」の世界観に華を添える。「パズル」の楽曲提供に際し、「恋風」に続き「今日好き」の主題歌を担当する幾田は「誰かへ特別な想いを募らせていく中で、その先に出来上がる気持ちにわかっていながら、少しずつ自分の手で完成へと近づけていく― そんなパズルのピースをひとつずつはめていくような恋もあるんじゃないかなと思い、この曲を紡ぎました」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
◆幾田りらコメント
― 楽曲「パズル」に込めた思い
誰かへ特別な想いを募らせていく中で、その先に出来上がる気持ちにわかっていながら、少しずつ自分の手で完成へと近づけていく―そんなパズルのピースをひとつずつはめていくような恋もあるんじゃないかなと思い、この曲を紡ぎました。完成へ向かうまでの迷いや、高鳴っていく気持ちを、皆さんの中で育っていく恋心と重ねながら楽しんでいただけたら嬉しいです。
― 「今日好き」で「パズル」を聞くのを楽しみにしている視聴者へ
皆さんの中に残る旅の思い出や、新シーズンで生まれる新たな恋路に、そっと寄り添う一曲になれたら嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】