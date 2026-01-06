¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ËÈ³¶â70Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá ¿·ÅìÌ¾¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î Æ±¾è¼Ô¤Ë¤±¤¬¤µ¤»¤ë¡ÊÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî´ÊºÛ¡Ë
2025Ç¯4·î¡¢ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»ÔÆâ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢³ÝÀî´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ³¶â70Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»ÔÆâ¤Î¿·ÅìÌ¾¤òÁö¹ÔÃæ¡¢»þÂ®Ìó185¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Æ±¾è¼Ô¤ËÏ¾¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯12·î¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îºá¤Ç³ÝÀî´Ê°×ºÛÈ½½ê¤ËÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ÝÀî´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢12·î23ÆüÉÕ¤ÇÈ³¶â70Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹Ëö¤µ¤ó¤ÏÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á³Æ»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤´ÉéÃ´¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
³¤,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
Êè,
ÇÛÀþ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿ÀÆàÀî