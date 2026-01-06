Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÁ°ÅÄÍø²ÈÌò¤ËÂçÅì½Ù²ð¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê10¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂçÅì½Ù²ð¤¬±é¤¸¤ëÁ°ÅÄÍø²È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È38¿Í¡ªÃçÌîÂÀ²ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾®·ª½Ü¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡Ä
¡¡ÂçÅì½Ù²ð¤¬±é¤¸¤ëÁ°ÅÄÍø²È¤Ï¡¢·ìµ¤À¹¤ó¤ÇÇÉ¼ê¹¥¤¤Ê¡Ö¤«¤Ö¤¼Ô¡×¤À¤¬¡¢Áä¡Ê¤ä¤ê¡Ë¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤ò¤¢¤²¡¢½¨µÈ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÎÍ¿ÎÏ¤È¤·¤ÆËÌÎ¦ÊýÌÌ·³¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤¬¡¢¿®Ä¹Ë´¤¤¢¤È¾¡²È¤È½¨µÈ¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Î¤Á¤Ë¸ÞÂçÏ·¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆË¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¡¢²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²Ã²ìÈÍ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È38¿Í¡ªÃçÌîÂÀ²ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾®·ª½Ü¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡Ä
¡¡ÂçÅì½Ù²ð¤¬±é¤¸¤ëÁ°ÅÄÍø²È¤Ï¡¢·ìµ¤À¹¤ó¤ÇÇÉ¼ê¹¥¤¤Ê¡Ö¤«¤Ö¤¼Ô¡×¤À¤¬¡¢Áä¡Ê¤ä¤ê¡Ë¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤ò¤¢¤²¡¢½¨µÈ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÎÍ¿ÎÏ¤È¤·¤ÆËÌÎ¦ÊýÌÌ·³¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤¬¡¢¿®Ä¹Ë´¤¤¢¤È¾¡²È¤È½¨µÈ¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Î¤Á¤Ë¸ÞÂçÏ·¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆË¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¡¢²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²Ã²ìÈÍ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£