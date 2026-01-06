本並健治、『ラヴィット！』生放送出演 同日に入院→「6日に手術」報告 妻・丸山桂里奈が理由を説明
サッカー解説者・タレントの本並健治（61）が5日、自身のインスタグラムを更新。同日に入院し、きょう6日に手術を受けることを報告した。
【写真】生放送出演→入院＆手術を報告…ベッドに横になる姿を公開した本並健治
5日に生放送されたTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に妻の丸山桂里奈（42）と共に出演した本並。「今年もラヴィットからスタート！川島さんからお年玉頂きました」と報告した。続けて「そして私は本日入院して6日に手術です。頑張りましょう」と発表した。
丸山も同日にインスタグラムを更新し「本並さんはヘルニアの手術です」と入院の理由を説明。「やっぱり心配 でもよくなるので」とつづった。この投稿に「本当にお大事にしてくださいね！」「本並さん手術頑張ってくださいね!!」など応援するコメントが寄せられた。
