¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Ä»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤âÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾¾¹¾»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤¬·úÊª¤Î³°¤ËÈòÆñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¾¾¹¾¾ë¶á¤¯¤ÎÊª»º´Û¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ó¤óÎà¤ä¤ª¼ò¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ë¤¢¤ëÅçº¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅ½ê¤Î±¿Å¾¤Ø¤Î»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¹æµ¡¤Ï±¿Å¾¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦³°Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÇ½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤òÈ¼¤¦ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£