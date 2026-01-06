¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È½÷À¤ÎÀ¼¤ÇÄÌÊó¡Ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç32ºÐ¤Î½÷À»àË´ ¼ó¤äÊ¢¤Ë»É¤·½ý¡¡¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤â»àË´¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÀî»Ô
°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢32ºÐ¤Î½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¸æÌýÄ®¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È½÷À¤ÎÀ¼¤Ç110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÅ²¬¸©¸ÐÀ¾»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÇÏÔÇµ×ÎÜÈþ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¼ó¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÏÔÇ¤µ¤ó¤Ï¼ó¤äÊ¢¤Ë»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤àÇÏÔÇ¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤â¤¤¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î20Æü¤Ë¤ÏÃË½÷¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬·Ù»¡¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
