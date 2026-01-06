【ニューヨーク＝金子靖志】ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を巡る刑事裁判は、米国の裁判所が米国法に基づき外国の国家元首を裁く権限を持つかが争点となる見通しで、審理は１年以上かかるとの見方も出ている。

米ＣＮＮなどによると、マドゥロ氏は、オレンジ色のシャツの上に濃紺の囚人服姿で入廷。判事は被告人の権利など手続きを説明した。マドゥロ氏はスペイン語で、「（首都）カラカスの自宅で拘束された。拉致されてここにいる。私は大統領だ」と述べた。同じく起訴された妻シリア・フローレス氏も同席し「無実だ」と罪状を否認した。

弁護側は、米軍による拘束について「軍事行動による『拉致』であり、合法性に重大な疑義がある」と主張。マドゥロ氏は現職の国家元首で、米国の裁判で裁くこと自体が認められないと主張し、裁判所に正式な申し立てを行う考えを示した。この日の審理は３０分ほどで終了した。

一方、米政権はベネズエラ大統領選で不正があったとして、マドゥロ氏を大統領と認めていない。検察側は今後、マドゥロ氏を「正統な国家元首ではない」とし、国家元首としての免責は及ばないとの立場を示すとみられる。

前例とされるのが、パナマの独裁者だったノリエガ将軍の裁判だ。米国は麻薬密輸を理由に１９８９年にパナマへ侵攻し、ノリエガ氏を拘束。米国で起訴し、裁判では禁錮４０年の有罪判決となった。

連邦地裁前では、米国の軍事作戦を批判する抗議デモが行われた一方、マドゥロ氏の拘束を歓迎するベネズエラ系住民が集結するなど騒然とした様子となり、警察などが警備にあたった。