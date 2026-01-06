来春復帰するBTSが、グローバルプロモーションを本格的に始めた。昨年中にメンバー全員が韓国軍服務を終え、3月20日に5枚目のアルバムで復帰する。5日には公式チャンネルを通じて6年ぶりの新アルバム発表を伝えた中で、ソウルとニューヨークをつなぐ大型プロモーションで全世界のファンを注目させた。

ソウル市内の世宗（セジョン）文化会館の階段には、BTSのロゴが刻まれた大型設置物が登場し、米ニューヨークのエンパイアステートビルも紫色の照明に染まった。エンパイアステートビルは公式チャンネルに「BTS IS COMING BACK」との文字とともに、ビル点灯映像を公開した

韓国メディアTVリポートは6日「グローバルランドマークを活用した今回の演出は、BTSのカムバックを全世界に刻印させる象徴的な場面になるものとみられる。本格的なプロモーションのスタート。5枚目のアルバムの発売を控えた大規模なカムバックプロジェクトの開始を知らせる信号弾だ」と報じた。

BTSは、カムバックプロモーションの一環として、新しい公式ホームページも開設し、ファンの期待感をさらに高めた。今後、アルバムとツアー関連情報は、該当ホームページを通じて順次公開される予定だ。

新アルバムは3月20日午後1時に発売される。14曲が収録される。14日には、ワールドツアーの日程も公開する予定だ。22年4月、米ラスベガスで終えた「BTS PREMISSION TO DANCE ON STAGE」以後、約4年ぶりに開催される大規模ツアーで、全世界ファンの関心が集中している。