FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤¬¡¢·ã²½¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡£¥°¥ë¡¼¥×H¤ËÆþ¤ê¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ä¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¡£
¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎDF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤È¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÎDF¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤ò¾·½¸¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¼þ°Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¾·½¸¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¬ºÇ¤âÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ö¡£¥Ð¥ë¥Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ä¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ï¤Þ¤À¤À¤¬¡¢²¼Éô¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÏÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£2¿Í¤È¤âÍ½È÷¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬¡ØÂ¾¤Ë¤âÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°ú¤Â³¤¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×