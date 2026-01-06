¡Öº£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ëÈÖ¡×¡¡³«Ëë¤«¤é¡È15ÀïÇòÀ±Ìµ¤·¡É¤Î°Ì´Ì£¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢µß¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎM¡¦¥¡¼¥ó¤À
ºòµ¨¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é15»î¹çÇòÀ±Ìµ¤·¤ÈÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨B¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÂè16Àá¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè18Àá¤Î¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼Àï¤â1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
°ú¤Ê¬¤±¤â6¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï12¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£¤Þ¤À18°Ì¤À¤¬¡¢¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ø¤Î´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¥¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òµß¤ï¤ì¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»ÄÎ±³ÎÊÝ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤È¤ÏºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë»ÄÎ±¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ï¤ËËÍ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡£º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ëÈÖ¤µ¡×¡Ê¡ØFootball Italia¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£