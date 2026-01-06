¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëM¡¦¥­¡¼¥ó photo/Getty Images

ºòµ¨¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é15»î¹çÇòÀ±Ìµ¤·¤ÈÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡£

°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨B¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÂè16Àá¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè18Àá¤Î¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼Àï¤â1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£

°ú¤­Ê¬¤±¤â6¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï12¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿¡£¤Þ¤À18°Ì¤À¤¬¡¢¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ø¤Î´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¤³¤Î2¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬¥¨¡¼¥¹¤Î¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥­¡¼¥ó¤À¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç19¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢°ìµ¤¤ËÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿¥­¡¼¥ó¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Îº®Íð¤â¤¢¤Ã¤Æ¿ô»ú¤¬¿­¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¡¢º£²ó¤Î¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼Àï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£

»î¹ç¸å¤Ë¥­¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë¥­¥ã¥ê¥¢¤òµß¤ï¤ì¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»ÄÎ±³ÎÊÝ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡Ö¥´¡¼¥ë¤È¤ÏºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ°¸þ¤­¤Ë»ÄÎ±¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ï¤ËËÍ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡£º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ëÈÖ¤µ¡×¡Ê¡ØFootball Italia¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£