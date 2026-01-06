3日に行われたボーンマス戦にも勝利し、プレミアリーグ首位を走るアーセナル。今季こそはプレミアのタイトルが欲しいところだが、その前に狙いたいタイトルが他にもある。



解説を務めるジェイミー・レドナップ氏が本気で狙うべきタイトルに挙げたのが、準決勝まで勝ち進んでいるカラバオ杯だ。アーセナルにとってはプレミア制覇の方が優先度は高いだろうが、今月14日にはチェルシーとのカラバオ杯・準決勝1stレグがある。





2ndレグは2月第1週、決勝は3月22日の予定となっていて、カラバオ杯を制しておくことがアーセナルの自信に繋がるとレドナップ氏は語る。「彼らにとってリーグ杯は優先度が低いかもしれないが、カラバオ杯で優勝することで少しはプレッシャーが軽減されるはずだ。誤解しないでほしいが、アーセナルの狙いはリーグ制覇だ。しかし、複数タイトルを獲得できるなら、もっと素晴らしい。とにかくトロフィーを勝ち取らないといけない。トロフィーが彼らをリラックスさせることになる」（『Sky Sport』より）。まずは準決勝でチェルシーを撃破したいところで、ライバルに勝つことが自信に繋がるのは確かだろう。あっさりとカラバオ杯を落とすようなことがあれば、そこからリズムが悪くなってしまう恐れもある。リーグが優先ではあるが、チェルシーとの準決勝も落とせないゲームだ。