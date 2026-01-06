4日にプレミアリーグ第20節でフラムと対戦したリヴァプールは、後半アディショナルタイムに同点弾を許して2-2のドローに終わった。現在4位のリヴァプールと首位を走るアーセナルとの勝ち点差は14ポイントに広がっており、ここからの逆転優勝は現実的ではないか。



フラム戦の前には、リヴァプールのMFアレクシス・マクアリスターもプレミア制覇が厳しいと正直な思いを口にしていた。開幕前に新戦力が複数加わったこともあり、思うように連携を作れないところがあったようだ。





しかし、まだFA杯とチャンピオンズリーグは残っている。マクアリスターはその2つのタイトルは狙っていきたいと前向きに語っている。「僕たちがタイトルを防衛できる可能性は高くないだろう。言いたくないけど、それは明白だ。アーセナルは好調だし、パフォーマンスと結果の両面で僕たちは及ばない。僕たちはもっと良い状態にあるはずだったのに、辛いね。昨季から多くのことが変わったし、理想的ではない。去った選手の代わりに新しい選手が加入して多くのことが変わったけど、それについては自分の中に留めておきたい。しかし現状と向き合い、改善へと努力しないといけない」「素晴らしい選手が揃っているのは明らかなんだ。あとはチームとしてまとまるだけだ。全員が成長し、チームメイトのことを考え、より良いチームになっていく必要がある。それが僕たちのレベルアップへと繋がるんだ。目標に関して言えば、CLがある。必ず勝ち取りにいくよ。イングランドのクラブにとって重要な意味を持つFA杯だってある」（『Sky Sport』より）。リーグ戦では出遅れたが、シーズン後半から調子を上げてCLのタイトルを狙うことは決して不可能ではない。それだけの選手層は揃っているはずで、後半戦にどこまで状態を上げられるか注目される。