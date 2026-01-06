【セブン‐イレブン】人気チキン3種が「24円引き」となるセール開催

コンビニチェーン「セブン‐イレブン」は、人気チキン3商品を対象とした割引セールを実施する。

対象となるのは、「ななチキ」「揚げ鶏」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の3種類。通常価格は各223円（税込240.84円）だが、セール期間中は24円引きの199円（税込214.92円）で販売される。実施期間は2026年1月13日（火）から1月19日（月）まで。

「ななチキ」はジューシーな味わい、「揚げ鶏」は薄衣でパリッとした食感、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」はザクザクとした衣が特長で、いずれも幅広い世代に親しまれている定番商品だ。

実施期間は2026年1月13日（火）から1月19日（月）まで

〈新年のチキンセール開催〉

・実施期間

2026年1月13日（火）〜1月19日（月）※7日間限定

・内容

通常価格 各223円（税込240.84円）→特別価格199円（税込214.92円）

・対象商品

ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ（魅惑のうま辛）

※ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ（魅惑のうま辛）を購入ごとに24円値引き

※スペシャルななチキ（骨付き）・でかいななチキ・ザクチキ（各種）も対象

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる

※ほかの値引きキャンペーンがある場合、値引き額が大きいものが適用される

※クーポン券での値引きは併用できる

※キャンペーン内容は変更になる場合がある

※店内調理のため、直ぐに提供できない場合がある

※在庫切れ、取り扱いのない場合もある

※一部店舗では「スパイスチキン各種214.92円セール」を実施している

※写真はイメージ

◾️ななチキ

販売エリア：全国

11種類のスパイスをブレンド。弾力のあるドラム（下モモ）部位を使用し、ジューシーな食感を実現。肉汁を閉じ込める丁寧な仕上げで、噛むほどに旨味があふれる一品。

ななチキ

■揚げ鶏

販売エリア：全国

塩のみで味付けした、飽きのこない味。主菜からおやつまで、幅広いシーンで楽しめる。衣の薄さにこだわり、肉の味をダイレクトに感じられるように仕上げた。

揚げ鶏

■ザクチキ（魅惑のうま辛）

販売エリア：全国

2025年6月からリニューアル。「大きな固いパン粉」の中に、「小さな固いパン粉」を追加。大きなパン粉の隙間に、小さなパン粉が入り込むことで、よりザクザクした食感が楽しめるようになった。食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がる。

ザクチキ（魅惑のうま辛）

【担当者コメント】

セブン‐イレブンを代表するフライドチキン「ななチキ」「揚げ鶏」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の3種は、日頃から多くのお客様にご好評をいただいている定番商品です。今回のキャンペーンは、新年という節目のタイミングに合わせて「おいしい・うれしい」をより多くのお客様にお届けするべく、年始の大感謝セールを企画しました。この機会にぜひ、おトクな価格でセブン‐イレブン自慢のフライドチキンをお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある

※画像はイメージ

※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認