LE SSERAFIMに“弟グループ”ができる　所属事務所が初の男性オーディション開催を発表

ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）の所属事務所SOURCE MUSICが、創立以来初となるボーイズグループのオーディションを開催し、男性練習生の発掘に乗り出す。

SOURCE MUSICは1月5日、公式ホームページを通じて「SOURCE MUSIC 2026 グローバル・ボーイ・オーディション」の開催を発表した。応募受付は1月5日から25日までの約3週間、オンラインで行われる。

募集分野はボーカル、ラップ、ダンスなどに限定されず、自身の魅力や個性を表現できるあらゆる形式での参加が可能だ。国籍や居住地を問わず、2008年以降生まれの男性であれば誰でも応募できる。

SOURCE MUSICはこれまで、GFRIENDやLE SSERAFIMを世界的なチームへと育て上げるなど、卓越した制作力とマネジメント力を証明してきた。そのSOURCE MUSICが初めて男性練習生を募集することから、大きな関心が寄せられそうだ。

オーディション公式サイトおよびSNSに掲載されたポスターには、オーディション情報を載せた宇宙船が登場し、視線を集めた。SOURCE MUSIC初のボーイズグループ・オーディションを、人類初の宇宙船打ち上げになぞらえて表現した。文字やグラフィックの自由な配置は、SOURCE MUSICが志向する10代の個性と自律性を直感的に伝えている。

（画像提供＝SOURCE MUSIC）「2026 グローバル・ボーイ・オーディション」

また、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよびオーディション公式SNSで同時公開された映像には、日常の中で多様な才能を披露する少年たちが登場する。彼らの姿が同世代との共感を生み、応募者の挑戦意欲を刺激する。

SOURCE MUSICは応募期間中、さまざまなコンテンツを順次公開し、オーディションの熱気を高めていく予定だ。オーディションの詳細は、SOURCE MUSICの公式ホームページで確認できる。

なお、SOURCE MUSICは「理由と根拠のある音楽は、聴く人に感動を与える」という価値と目標を掲げるレーベルであり、現在LE SSERAFIM（チェウォン、宮脇咲良、ユンジン、カズハ、ウンチェ）が所属している。

（記事提供＝OSEN）