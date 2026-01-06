【To LOVEる-とらぶる-ダークネス ウエハース化計画】 5月 発売予定 価格：1個171円

バンダイは、お菓子「To LOVEる-とらぶる-ダークネス ウエハース化計画」を5月に発売する。価格は1個171円。

本製品は、「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」の美麗カード付ウエハースとなっており、美麗イラストに加え、全種メタリック仕様であるほか、スペシャルレアカードは豪華箔押し仕様で、矢吹健太郎氏によるウエハースオリジナルの描きおろしイラストも収録している。

(C)矢吹健太郎・長谷見沙貴／集英社