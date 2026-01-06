バンダイより「To LOVEる-とらぶる-ダークネス ウエハース化計画」が5月発売決定！美麗イラストに全種輝くメタリック仕様
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス ウエハース化計画】 5月 発売予定 価格：1個171円
バンダイは、お菓子「To LOVEる-とらぶる-ダークネス ウエハース化計画」を5月に発売する。価格は1個171円。
本製品は、「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」の美麗カード付ウエハースとなっており、美麗イラストに加え、全種メタリック仕様であるほか、スペシャルレアカードは豪華箔押し仕様で、矢吹健太郎氏によるウエハースオリジナルの描きおろしイラストも収録している。
💘発売決定💘- バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) January 6, 2026
To LOVEるｰとらぶるｰ ダークネスより
カードつきウエハースの発売が決定！
美麗イラストに全種輝くメタリック仕様で矢吹先生によるウエハースオリジナルの描きおろしイラストも収録✨
発売をお楽しみに💕
ご予約はこちらから👀https://t.co/gLH2sjBBD8 pic.twitter.com/RIIYpueXk9
(C)矢吹健太郎・長谷見沙貴／集英社