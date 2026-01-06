お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介（36）が5日、TBS「今夜は5人で占います」（後11・56）に出演。2026年の運勢を占われた。

この番組は、西洋占星術、タロット、手相、四柱推命などジャンルの異なる5人の占い師がゲストを一斉に占う占いショー。2026年に運命の出会いがあるか占われた。

5人の占い師のうち4人が“ある”と回答。占術研究家・水晶玉子氏によると、25年の天中殺が終わると運気が動くため、交際ゼロ日婚などの電撃婚をする可能性があるという。この結果を受け伊藤は「ゼロ日婚は一瞬頭をよぎったことある。ちんたら引き延ばしてたらこういう結果になってたんで。“する”って言う相手がいたら初日で良いかなって思ったことはある」と心の内を明かした。

唯一“ない”と答えていたタロットを扱うむらっち氏は「運命の出会いがあるかないかより、その人で大丈夫かって方が気になる。うかれるでしょ？モテると。26年はモテると思うんです。その相手がなんとなく…彼氏がいるとか旦那さんがいるとか。そういう人に出会ってしまう可能性が」と指摘。「26年は修行というか、凄く頑張って地を固める年。うかれている場合じゃない。出会うとかに関しては全然問題じゃないんだけど、その可能性を頭に入れといてもらわないと困るということで、ある意味“ない”」の鑑定結果だったと説明した。