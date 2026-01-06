2025Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò½Ð»ºÊó¹ð ¡¦Æâ»³ÍýÌ¾¡Ê44¡Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×°ì½Á»°ºÚ¤Î¼êºî¤êÏÂ¿©¥é¥ó¥Á¤ò¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾¡Ê44¡Ë¤¬5Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÏÂ¿©¥é¥ó¥Á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯11·î¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡Ê57¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2025Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ»³¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿°¦ºÊÊÛÅö¤ä¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤Â¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ì½Á»°ºÚ¤Î¼êºî¤êÏÂ¿©¥é¥ó¥Á¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î5Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ì½Á»°ºÚ¤Î¼êºî¤êÏÂ¿©¥é¥ó¥Á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤ÊÏÂ¿©¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Êµûµ×¤ÎµþÇôÄÒ¤±¤Ç¡£¤æ¤º¡¦¤ß¤Ä¤Ð¡¦¾¾Á°ÄÒ¤±¤È¤«¡¢Í¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ä¡×
¡¡ºÌ¤êË¤«¤Ê¿©Âî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë