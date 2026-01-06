フジテレビは6日、4日に開催したイベント「New Beginning Fes 2026」で、スターダスト所属ダンスボーカルグループBUDDiiSのメンバーSHOOTが腕相撲対決のコーナーで負傷し、医療機関での受診の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けたと発表した。

同局は「その後のBUDDiiSのライブアクトには参加いただく事がかないませんでした。また、所属事務所様より、回復を最優先とするためSHOOT様は2月上旬まで療養されることとのご報告を受けました」と説明。「主催者として、大変申し訳なく、深くお詫び申し上げると共に、心より御見舞い申し上げます。SHOOT様の一日も早いご回復をお祈り申し上げると共に、今後はイベント運営上の安全管理をより一層徹底してまいります」と謝罪した。

SHOOTも、インスタグラムのストーリーズを更新。「皆様たくさんの温かいコメント本当にありがとうございます！ Officialからもお知らせがあった通り医療機関での診察と検査の結果右上腕骨骨幹部骨折と診断を受けました。みんなが楽しく参加していたコーナーでの予期せぬアクシデントなので、誰も悪くありません」とコメントした。

その上で「これからは回復に向けて治療やリハビリにしっかり向き合っていきます。少しの間お休みすることになりますが必ず元気に戻ってくるので待っていてください！ OWVの中川くんもライブ終わりにお見舞いに来てくれました。リハビリにも立ち合わせてと、連絡もいただきました。仲良しだからこそ心配だろうし複雑な気持ちだと思うけどしょうがないことだし気にしないでね！治ったらまたすぐ会おう」と相手側の対応も報告。「バディのみんな、関係者の皆さまご心配をおかけしてしまいますが温かく見守ってもらえたら嬉しいです！」とした。

フジテレビは、「New Beginning Fes 2026」のライブアクトの模様を収めた地上波特別番組は「2月2日（月）25：50〜26：50、フジテレビ（関東ローカル）にて放送予定」と発表した上で「SHOOT様が不在のパフォーマンスの放送となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とした。