Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î»³ËÜÉñ¹á¡¢Ä»¼è¤ÈÅçº¬¤Î¿ÌÅÙ£µ¶¯ÃÏ¿Ì¼õ¤±¡Ö¼Â²È¤ËÈô¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤ÆÆ±Æü¡¢Ä»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î»³ËÜ¤Ï¡ÖÅçº¬¡¢Ä»¼è¤Î³§ÍÍÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«?¤¹¤´¤¯ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼Â²È¤ËÈô¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ÓÃ£¤âÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¼«¿È¤é¤ÎÌµ»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¿´ÇÛ¤Î¤´Ï¢Íí¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¶á½ê¤ÎÊý¤òÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10¥¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6¡¦2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£