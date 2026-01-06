¥¹¥º¥¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×È¯Çä¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤Ç¡Ö¥«¥¹¥¿¥à´é¡×¡ßÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Î¡È4WD¥â¥Ç¥ë¡É¡ª ¡ÖËÜ³×»ÈÍÑ¤Î¾å¼ÁÆâÁõ¡×¤ä¡È¥ê¥Ã¥¿¡¼23¥¥íÄ¶¤¨¡É¤ÎÇ³Èñ¤âÌ¥ÎÏ¡ª ¡Ö¥ï¥´¥óR¡×ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
°ÂÁ´À¤È¼Á´¶¤ò¹â¤á¤¿ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤ËÈ¯É½¡¦È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤ä±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢²÷Å¬ÁõÈ÷¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É¥¹¥º¥¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¹â²Á¤ÊºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ï¥´¥óR¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡1993Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì»þ¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Ë¡¢Á´¹â¤ò¹â¤á¤¿¥»¥ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î·Ú¥ï¥´¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë1993Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é31Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥´¥óR¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬1000ËüÂæ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é´ü¥â¥Ç¥ë¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö±¦1¡Üº¸2¥É¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê»î¤ß¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÀß·×¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ï¥´¥óR¤Ï2017Ç¯¤Ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë6ÂåÌÜ¤Ø¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æº£²ó°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤Îºþ¿·¤Ë²Ã¤¨¡¢4.2¥¤¥ó¥Á¤Î¥«¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ä¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê²½¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Á°Êý¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼ÖÎ¾¤ò¡¢¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î±¦º¸ÀÞ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¸þÄ¾¿Ê¼Ö¤ä²£ÃÇÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¤âÂÐ±þÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¸òÄÌ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖHYBRID ZX¡Ê4WD¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤«¤é³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï1¼ïÎà¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥àZ¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ñ¡¼¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î2¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´7¿§¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1650mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2460mm¤ÈÂ¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢åÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¥¨¥¢¥í·Á¾õ¤È¤µ¤ì¡¢¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤ÏÀÚºï²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾å¼Á´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥«¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ò¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤ÇÅý°ì¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤ÏËÜ³×´¬¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤È°®¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ49PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯58Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ëR06D·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢ISG¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ISG¤Ï¡¢¸ºÂ®»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¯ÅÅ¤·¡¢²ÃÂ®»þ¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÅÅÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯¿Ê»þ¤ä²ÃÂ®»þ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥È¥ë¥¯¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢³ê¤é¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¤òºÎÍÑ¡£ÀãÆ»¤ä°Ï©¤Ç¤ÎÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±«Å·»þ¤äÈ¯¿Ê»þ¤Î¥¿¥¤¥ä¥¹¥ê¥Ã¥×¤òÍÞÀ©¤·¡¢Á´Å·¸õ¤Ç¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿HYBRID ZX¡Ê4WD¡Ë¤ÎÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¤Ï¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç23.5km¡¿L¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁõÈ÷¤È¼Á´¶¤ò¹â¤á¤¿ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥ï¥´¥óR HYBRID ZX¡Ê4WD¡Ë¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢185Ëü6800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£