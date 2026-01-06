¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬¿·¤¿¤ÊSSDÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSANDISK Optimus¡Ù¤òÈ¯É½¡¡¥²ー¥Þー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥×¥í¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¸«ËÜ»ÔCES 2026¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSANDISK Optimus¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSANDISK Optimus¡ÙÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡ØSANDISK Optimus¡Ù¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥×¥í¸þ¤±¤Î¡¢ÆâÂ¢ SSD¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤À¡£
¡¡´ð½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖSANDISK Optimus¡×¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¸þ¤±¡Ö SANDISK Optimus GX¡×¡¢¥×¥í¥·¥åー¥Þー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖSANDISK Optimus GX PRO¡×¤Î3À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÍÆ°×¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò´§¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤«¤é°ÆÆâ¤äÈÎÇä¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë