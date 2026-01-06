Photo: ギズモード・ジャパン

2025年のCESで、なにやら土になりかけている不思議な物体と出会った、とお伝えしたのを覚えていますか？

それはシンガポールの新興企業Flintが開発した紙のバッテリーだったんですが、2026年1月2日、ついに生産段階に入ったと発表したんです。

研究室レベルの試作品を卒業し、実際の製品に組み込める「製造された電池セル」が動き始めたってことなんですよ。immidが伝えました。

「安定して作れる」ってすごい

電池分野では、「新しい材料」よりも「安定して作れること」が重要です。多くの革新的技術が量産の壁を越えられずに終わってきました。その意味で、今回のニュースは技術的な節目だと言えます。

Flintの創業者兼CEO、カルロ・チャールズ氏も、バッテリーの再発明は化学だけでなく、製造できる形にすることが重要だと語っています。

Flintの紙バッテリーはセルロース系素材を使った充電式電池で、発火や爆発のリスクが非常に低い点が特徴です。

CES 2026で商用製品として披露

同社はこの紙バッテリーを CES 2026で初の商用製品として披露する予定です。展示だけでなく、実際の導入事例やデモを通じて、どのような用途に向いているのかを示すそうです。

さらにFlintは、生産拠点の拡張やサプライチェーンの多様化も視野に入れています。並行して、より高エネルギー密度を狙った全固体型の派生技術も開発中で、鉛蓄電池など従来型エネルギー貯蔵の置き換えも見据えています。

紙は軽い素材ですが、紙の電池が量産に入ったというこのニュースは軽くありません。CES 2026で見えてくるのは、この技術が「面白い発想」で終わるのか、それとも現実に使われる電池になるのか。

去年の展示では、6週間程度で土に戻ると説明されていましたが、その強みもそのままなら、バッテリー系は全てこれでお願いしたいところです。

Source: ummid.com