¡Úµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¡Ûµ×ÊÆ»í¡¡ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÈ¿¾ÊÅÀ¤¢¤ê¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡Ö¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡ßHPCJC¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡7R¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¤Ë¤Ïµ×ÊÆ»í¡Ê26¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£26Ç¯¡¢¤³¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï·ë²ÌÅª¤ËºÇ½é¤«¤é²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡£30Æü¤ÏµÙ¤ó¤Ç¡¢31Æü¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢1·î1¡¢2Æü¤Ï´ØÀ¾¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢G1¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¸¢Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡È¿¾ÊÅÀ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£º´Æ£¿åºÚ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÀï¤¦¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÃ¦Èé¤¬É¬Í×¤À¡£µ×ÊÆ»í¤Î26Ç¯¤ÎÁö¤ê¡¢Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£