グリーンランドの中心都市ヌークに並ぶ伝統的な住居＝2025年3月/Leon Neal/Getty Images

（CNN）米ホワイトハウスのミラー大統領次席補佐官は、デンマーク自治領グリーンランドについて、トランプ政権の正式な立場は「グリーンランドは米国領であるべきだ」と述べた。一方で、グリーンランド獲得のために軍事力が必要となる可能性については否定した。

ミラー氏はCNNの番組で、「グリーンランドの将来をめぐって、米国と軍事的に戦う国はどこにもない」と述べた。

ミラー氏は、軍事介入の可能性はないのかと迫られると、デンマークの北極圏領有権の主張に疑義を呈した。

「デンマークの領土主張の根拠は何だ。グリーンランドをデンマークの植民地とする根拠は何だ。米国はNATO（北大西洋条約機構）の大国だ。米国が北極圏の安全を確保し、NATOとその利益を守るためには、グリーンランドは当然、米国の一部であるべきだ。だから、我々は国として、この問題について議論していくつもりだ」（ミラー氏）

ミラー氏の妻ケイティ氏が3日、地図上のグリーンランドに米国旗を重ねた画像を投稿し、「もうすぐ」と書き込んだことで、トランプ大統領がグリーンランドの併合を望んでいるとの議論が再燃した。トランプ氏のベネズエラを巡る対応も、今後どの国が標的になり得るのかという疑問を呼んでいる。