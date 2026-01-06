実は理由がある! バーキンとケリーが“一枚革”で作られるワケ
2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。
第6問.「バーキン」や「ケリー」が一枚の革で制作されているのはなぜ?
A.馬具の手綱と同じで継ぎ目が弱点になるため
B.もともと鞍のベルトを切って作ったため
C.馬車に固定するときの耐荷重を確保するため
正解はこちら
【答え】A.馬具の手綱と同じで継ぎ目が弱点になるため
エルメスのバッグづくりの根底には、創業当時の「馬具工房」としての哲学が息づいています。
バーキンやケリーバッグが一枚の革で制作されているのは、もともとエルメスが馬具工房として創業した背景に由来しています。
馬具づくりでは、手綱や鞍などに力が集中する部分の継ぎ目は弱点となり、裂けやすく破損しやすいため、可能な限り大きな一枚革を使用することで強度と耐久性を高める技法が用いられてきました。また、革の質や目の向きなども慎重に選ばれ、耐久性と美しさの両立が追求されてきました。
バーキンやケリーも同様に、前面・背面・底などの主要パーツを大きな一枚革から切り出すことで、継ぎ目を減らし型崩れや破損を防ぎ、長く使っても形が保たれる美しいシルエットと高い耐久性を実現しています。さらに、手縫いによるサドルステッチなどの職人技が加わることで、使い込むほど味わいが増す魅力が生まれます。
このように、馬具製作の伝統的な考え方が、現在のエルメスのバッグ製作にも受け継がれ「一生もの」と呼ばれる品質が保たれています。
○監修：ラクサス
「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。
HPラクサス：https://laxus.co/
