元プロ野球・阪神で活躍した鳥谷敬氏が昨年１２月、複業したい個人と企業や自治体をつなぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Ａｎｏｔｈｅｒ ｗｏｒｋｓで社内特別講演会を行った。

講演では、１９３９試合連続出場という偉業を達成した鳥谷氏が、現役時代の具体的なエピソードを交えながら、目標設定の考え方、成果と成長の違い、そして自己認知の重要性について語った。結果を出し続けてきた鳥谷氏の経験から語られたメッセージは、社員自身のキャリアや日々の業務を見つめ直す契機に。また、特別臨時コーチとして実施された経営層向けのセッションでは、組織を導くリーダーに求められる一貫性や、マネジメントにおける意思決定の軸、個人と組織の成長を両立させるための視点などについて、実践的なアドバイスが行われた。

トップアスリートならではの思考と経験を取り入れることで、経営陣にとっても非常に示唆に富んだ学びの機会となり、社員からは「夢のような時間だった」「今後のキャリアを考えるよい機会になり本当によかった」といった声が多数寄せられた。