八田與一容疑者

八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件について、1月6日、大分県警は2025年12月末時点で、あわせて1万2029件の情報提供があったと発表しました。この1か月に249件の情報が寄せられています。

別府市の事故現場（2022年）

この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです。警察は現場から逃走した八田與一容疑者を、全国で初めて道路交通法違反ひき逃げの疑いで重要指名手配に指定し、行方を追っています。

大分県警は1月6日、この事件に関する情報提供が2025年12月末時点であわせて1万2029件寄せられていると発表しました。

これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報はおよそ1万1360件となっていて、内訳では大分県内がおよそ670件、大分を除く九州がおよそ1500件、関東が最多で4270件、近畿がおよそ1490件、その他地域がおよそ2350件となっています。

また殺人などの容疑が追加された2025年6月以降の情報提供は2415件で、総情報件数の約2割となっています。

情報の提供先は別府警察署、電話番号は0977-21-2131です。