C大阪が6日、ヨドコウ桜スタジアムでサポーターを前に練習を公開。2月から始まる「百年構想リーグ」の半年間に向けてスタートした。新加入のGK中村航輔（30）やDF鷹啄（たかはし）トラビス（24）、FW桜川ソロモン（24）らも参加。新しい試合球に慣れるためにボールを蹴って走る練習に特化していた。

MF香川真司（36）は練習開始のランニングから先頭に立ってチームを引っ張った。「天気にも恵まれて、いい感じでね（始まった）。オフ期間が短いと言われるが、僕にとっては3週間というのはヨーロッパの感覚。日本に帰ってきて違和感を感じていたのでちょうどいい。現役である以上、オフはそんなにいらないです」と気持ちよさそうに汗をぬぐった。2月7日の開幕・G大阪戦は日韓W杯会場だったヤンマースタジアム長居で戦うことが決まっている。「4万、5万人が入る中で戦うのは選手冥利に尽きます」と香川の思いは開幕戦を見据えている。

MF田中駿汰（28）は今季の主将になるかは決まっていないが「優勝するチャンスは十分ある。（パパス監督が）ザクッとミーティングで話していたのは、ベースは去年のまま。しっかりアグレッシブに攻撃的に戦うということ」と話した。「新しい選手はみんなデカいんで頼もしい。桜川選手には昨年やられている。高さや強さが相手の脅威になる」と初練習の手応えを話した。

GK福井光輝（30）は最後までピッチに残って新しい試合球の感触を確かめた。「滑るし、ちょっと重い感じ」と感想を話した。GK陣は元日本代表の中村とU―18日本代表のイシボウ拳（18）が加わり、元韓国代表の金鎮鉉（キム・ジンヒョン＝38）もいる。「韓国、日本、世代代表がいて、何もない僕からしたら刺激だらけです。危機感？ありありって書いてくださいよ。でも、その中から盗めるものもある。ハイブリッドなGKを目指して練習からつきつめていきたい」とレギュラーGKの座を譲るつもりはない。