【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は前週末比５９４・７９ドル高の４万８９７７・１８ドルに上昇し、最高値を更新した。

米国によるベネズエラへの軍事作戦後初の取引となったが、石油関連などが上昇し、原油価格や金価格も値上がりする展開となった。

ダウ平均の上げ幅は一時８００ドル超に達し、取引時間中の最高値となる４万９２００ドル台をつけた。石油大手シェブロンやエクソンモービルなど石油関連銘柄を中心に値上がりした。市場では、世界最大の原油埋蔵量を誇るベネズエラでの権益拡大への期待が先行している。

ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１６０・１９ポイント高の２万３３９５・８２となり、６営業日ぶりに上昇した。

一方、ニューヨーク原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の終値が前週末比１・７％高の１バレル＝５８・３２ドルと小幅に上昇した。世界の原油市況は供給過剰の見方から安値で推移しており、軍事行動の影響は限定的と受け止められたようだ。

金の先物価格も上昇し、一時、前週末比３％高の１トロイ・オンスあたり４４６７ドルまで値上がりした。安全資産とされる金は、市場で地政学リスクの高まりが意識されると値上がりしやすい。