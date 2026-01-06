24歳のアンソニー・エドワーズが通算3P成功数1200本超え…25歳を迎える前に到達したのは史上初

ミネソタ・ティンバーウルブズは、1月5日（現地時間4日）に敵地キャピタルワン・アリーナでワシントン・ウィザーズを141－115で下し、直近4戦を3勝1敗とした。

ウルブズではアンソニー・エドワーズがゲームハイの35得点4スティールに6リバウンド3アシスト、ジュリアス・ランドルが22得点4アシスト、ルディ・ゴベアが18得点14リバウンド4ブロック、ジェイデン・マクダニエルズとジェイレン・クラークがそれぞれ12得点を奪った。

24歳のエドワーズは、この試合で10投中6本の3ポイントシュートを成功。キャリア6年目のシューティングガードは、レギュラーシーズン通算410試合目を終え、通算3ポイント成功数が1205本に到達。

25歳を迎える前の時点で、シーズン通算3ポイント成功数で1200本をクリアしたのはエドワーズがNBA史上初。今シーズンのエドワーズは、29試合の出場でキャリアハイの平均29.4得点に5.0リバウンド3.7アシスト1.4スティール、3ポイント成功率40.0パーセント（平均3.3本成功）を記録中。

エドワーズ率いるウルブズは、この試合を終えてウェスタン・カンファレンス6位の23勝13敗。プレーオフ出場圏内の好位置をキープしている。

【動画】ウィザーズ戦で35得点を奪ったエドワーズ





