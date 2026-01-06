デンソーアイリスが皇后杯準々決勝へ…東京医療保健大は第4Q終盤に2点差まで追い上げるも惜敗

1月6日に駒澤体育館で「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド2回戦が行われ、デンソーアイリスが東京医療保健大学と対戦した。

デンソーは第1クォーター終了間際に髙田真希の3ポイントシュートで4点のリードを奪うと、第2クォーター開始から赤穂ひまわりがオフェンスをけん引。木村亜美、アニマム ジャックダニエル、笠置晴菜、薮未奈海も得点を決めれば、残り1分を切って髙田、赤穂の連続得点でリードを10点に広げた。

第3クォーターは大脇晴を中心とした東京医療保健大の追い上げに遭ったものの、6点リードで迎えた開始4分33秒からシラ ソハナ ファトー ジャ、木村、赤穂の連続得点で再び2ケタ点差に。決められては決め返し、63－52で終了した。

第4クォーターは残り3分31秒から大脇とロー ジョバに連続得点を許し、74－72と2点差。それでも、川井麻衣が2連続でシュートを沈めると、同42秒に髙田が7点差に広げる長距離砲を射抜いた。

デンソーが81－76と5点差で勝利。髙田と赤穂の日本代表コンビがともに20得点を挙げたほか、ファトー ジャが11得点、川井が8得点で続いた。

なお、デンソーは8日の準々決勝でアイシン ウィングスと対戦する。

■試合結果



東京医療保健大学 76－81 デンソーアイリス（@駒沢体育館）



東京｜17｜16｜19｜24｜＝76



デン｜21｜22｜20｜18｜＝81