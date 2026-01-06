カルラが反落、原材料費や人件費上昇継続で第３四半期営業利益は１５％減益

カルラ<2789.T>が反落している。５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高５７億３７００万円（前年同期比３．９％増）、営業利益２億８８００万円（同１４．６％減）、純利益２億６２００万円（同２０．５％減）と減益着地したことが嫌気されている。



Ｗｅｂチラシを活用した来店促進や商品力の強化に加え、主力業態「まるまつ」で１１月に商品価格の改定を行ったことなどが奏功し売上高は伸びたものの、原材料費や人件費の上昇継続が利益を圧迫した。なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高７５億円（前期比３．３％増）、営業利益３億２５００万円（同１１．２％減）、純利益２億９０００万円（同２０．２％減）の従来見通しを据え置いている。



