¡¡µ×¸÷À½Ìô<4530.T>¤¬ÇäÇãºÆ³«¸å¤Ë¥«¥¤µ¤ÇÛ¤Î¤Þ¤Þ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°ÄÌ¿®¤Ï£¶Æü¡¢¡Ö¡Ø¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ×¸÷À½Ìô¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¡Ê£Í£Â£Ï¡Ë¤ÇÈó¸ø³«²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Çã¼ýµ¬ÌÏ¤ÏÂ¤â¤È¤Î»þ²ÁÁí³Û£³£´£°£°²¯±ß¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò¾è¤»¡¢£´£µ£°£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ïµ×¸÷Ìô¤Î³ô¼°ÇäÇã¤ò¸áÁ°£±£°»þ£³£´Ê¬¤è¤ê°ì»þÄä»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢µ×¸÷Ìô¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò³«¼¨¤·¡¢¡ÖÈó¸ø³«²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å£±»þ£±£±Ê¬¤ËÇäÇãºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×¸÷Ìô¤Ï£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤ÃíÊ¸¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
