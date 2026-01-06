　ヴァンフォーレ甲府は6日、2026シーズンのスタッフ体制と選手背番号が決定したことを発表した。

　甲府は昨季J2リーグ戦で13位。今季は大塚真司前監督に代わり、渋谷洋樹氏が新たに指揮を執る。

以下、2026シーズンの新体制

■スタッフ

▽監督

渋谷洋樹

▽コーチ

横谷亮

石原克哉

▽GKコーチ

山岸範之

▽フィジカルコーチ

坂本哲也

■選手

1 GK 河田晃兵

2 DF 井上樹

3 DF 野澤陸

4 DF 山本英臣

5 DF 一瀬大寿

6 MF 小林岩魚

7 MF 荒木翔

8 MF 安田虎士朗(←FC東京/期限付き移籍)

9 FW 三平和司

10 FW 内藤大和

11 MF 熊倉弘達

13 MF 村上千歩

14 FW 藤井一志(←大宮/期限付き移籍)

15 MF 米陀大洋(←日本体育大/新加入)

16 MF 林田滉也

17 DF 福元竣(←城西大/新加入)

19 MF 水野颯太

20 MF 遠藤光

22 DF 小出悠太

23 FW スタチオーリ・ミケーレ(←日本体育大/新加入)

24 MF 佐藤恵介

25 MF 平塚悠知

26 MF 佐藤和弘

27 MF 武井成豪(←FC大阪/新加入)

29 FW 大島康樹

31 GK イ・ミンギ

32 FW 太田龍之介(←岡山/期限付き移籍)

33 GK 山内康太

44 DF 福井啓太(←大宮/期限付き移籍)

47 MF 保坂知希

97 GK 東ジョン