甲府が今季トップチーム体制を発表! FC東京からレンタル加入のMF安田虎士朗は8番
ヴァンフォーレ甲府は6日、2026シーズンのスタッフ体制と選手背番号が決定したことを発表した。
甲府は昨季J2リーグ戦で13位。今季は大塚真司前監督に代わり、渋谷洋樹氏が新たに指揮を執る。
以下、2026シーズンの新体制
■スタッフ
▽監督
渋谷洋樹
▽コーチ
横谷亮
石原克哉
▽GKコーチ
山岸範之
▽フィジカルコーチ
坂本哲也
■選手
1 GK 河田晃兵
2 DF 井上樹
3 DF 野澤陸
4 DF 山本英臣
5 DF 一瀬大寿
6 MF 小林岩魚
7 MF 荒木翔
8 MF 安田虎士朗(←FC東京/期限付き移籍)
9 FW 三平和司
10 FW 内藤大和
11 MF 熊倉弘達
13 MF 村上千歩
14 FW 藤井一志(←大宮/期限付き移籍)
15 MF 米陀大洋(←日本体育大/新加入)
16 MF 林田滉也
17 DF 福元竣(←城西大/新加入)
19 MF 水野颯太
20 MF 遠藤光
22 DF 小出悠太
23 FW スタチオーリ・ミケーレ(←日本体育大/新加入)
24 MF 佐藤恵介
25 MF 平塚悠知
26 MF 佐藤和弘
27 MF 武井成豪(←FC大阪/新加入)
29 FW 大島康樹
31 GK イ・ミンギ
32 FW 太田龍之介(←岡山/期限付き移籍)
33 GK 山内康太
44 DF 福井啓太(←大宮/期限付き移籍)
47 MF 保坂知希
97 GK 東ジョン
